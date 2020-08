Usa: Michelle Obama, distrutta per sparatorie a Kenosha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex first lady, Michelle Obama, si è dette "distrutta" per le sparatorie a Kenosha, in Wisconsin, in riferimento al grave ferimento, da parte della polizia, dell'afroamericano Jacob Blake e per la sparatoria che ha coinvolto tre manifestanti e che ha provocato due morti e un ferito. "In questi ultimi mesi, ho pensato molto a ciò che i nostri figli vedono ogni giorno in questo paese: la mancanza di empatia, la divisione alimentata in tempi di crisi, il razzismo secolare e sistemico che è stato così rilevante in questo estate. A volte lo vedono nei notiziari. A volte lo vedono dal Giardino delle Rose della Casa Bianca. E a volte lo vedono dal sedile posteriore di un'auto ", ha scritto Obama in un lungo post sui social media. "Come tanti di voi, in questo momento sono esausta e frustrata. È un peso che so che i neri e i mulatti di tutto il paese si stanno assumendo ancora una volta. E così spesso ci chiediamo come le cose andranno meglio", ha continuato Obama. (segue) (Nys)