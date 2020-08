Scuola: Azzolina su lavoratori fragili, non arriveranno certificati in massa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, teme che "ci sia un tentativo di screditare il nostro personale scolastico". La responsabile della Scuola lo ha detto in un'intervista al Tg3 in merito all'eventualità che sulla riapertura della scuola quelli che mancheranno saranno gli insegnanti. Azzolina ha escluso che arriveranno certificati di malattia "in massa" da parte dei lavoratori fragili perché nel documento dell'Istituto superiore di sanità (Iss) condiviso oggi con le Regioni "c'è una procedura ben precisa" e in ogni caso il ministro ha aggiunto: "Su una procedura successiva stiamo lavorando in questo ore". (Rin)