Coronavirus: Usa, primo caso sospetto di reinfezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Nevada un ragazzo di Reno, di 25 anni, che ad aprile si era ammalato di Covid-19, è risultato nuovamente infetto a giugno. Secondo un articolo in prestampa della rivista "The Lancet", si tratterebbe di un caso sospetto di reinfezione che, se confermato, sarebbe il primo negli Stati Uniti. Il ragazzo, dopo essersi ripreso e risultato negativo a due test, a giugno è tornato positivo, ma in modo molto più grave. È stato infatti ricoverato in ospedale e intubato. I ricercatori hanno sequenziato l'Rna di entrambi i campioni di virus e hanno scoperto essere di due ceppi diversi, confermando che si trattava una vera reinfezione. I risultati però non sono stati ancora pubblicati o esaminati da altri scienziati. (Nys)