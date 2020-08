Usa: coronavirus, Trump disposto a firmare pacchetto aiuti da 1,3 mila miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello staff della Casa Bianca, Mark Meadows, ha detto che il presidente Donald Trump è disposto a firmare un pacchetto di aiuti per il Coronavirus per un totale di 1,3 mila miliardi di dollari. La cifra segna un aumento di 300 miliardi di dollari rispetto a un'offerta iniziale di mille miliardi proposti dalla Casa Bianca e dei repubblicani del Senato. Da tre settimane i colloqui a Capitol Hill si sono interrotti senza un accordo sul pacchetto di aiuti economici per gli americani colpiti dalla pandemia di Coronavirus. La nuova proposta della Casa Bianca è però ancora di 900 miliardi inferiore rispetto ai 2,2 mila miliardi che la portavoce della Camera dei Rappresentanti, Nancy Pelosi, ha chiesto all'amministrazione Trump per riprendere i negoziati.(Nys)