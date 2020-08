Israele-Emirati: lunedì primo volo commerciale diretto Tel Aviv-Abu Dhabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ previsto per il prossimo 31 agosto il primo volo commerciale diretto operato dalla compagnia israeliana El Al tra Tel Aviv ed Abu Dhabi. Come confermato dalla stampa israeliana, a bordo dell’aereo vi sarà una delegazione composta da funzionari israeliani e statunitensi diretti negli Emirati per portare avanti l’accordo per la normalizzazione delle relazioni annunciato lo scorso 13 agosto. Il sito web dell'Autorità aeroportuale israeliana ha inserito il volo nella sua lista oggi con denominazione LY971, prefisso internazionale degli Emirati Arabi Uniti. Il volo di ritorno, previsto per il primo settembre, avrà il prefisso internazionale israeliano LY972.(Res)