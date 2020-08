Ue: Di Maio, crisi economica ci obbliga a intervenire compatti come Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi economica derivante dalla pandemia ci obbliga a intervenire in maniera compatta come Europa. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un messaggio sul suo profilo, al termine della riunione informale dei ministri degli Esteri organizzata a Berlino. “Sono stati due giorni di lavoro molto intensi. A Berlino insieme ai colleghi europei ci siamo confrontati su diversi dossier importanti sia per l’Italia che per tutta l’Ue. La crisi economica derivante dalla pandemia ci obbliga a intervenire in maniera compatta come Europa. E stiamo lavorando per sfruttare al massimo, e nel migliore dei modi, le risorse derivanti dal recovery fund”, ha dichiarato Di Maio. “A Berlino ci siamo confrontati anche sulla situazione bielorussa. L'Italia ha fin da subito sostenuto l'adozione di una risposta unitaria dell’Unione Europea, tutti insieme abbiamo espresso la massima solidarietà al popolo bielorusso. Continuiamo a lavorare per il bene di una comunità, quella europea, che sta crescendo in maniera più coesa”, ha sottolineato il responsabile della Farnesina.(Res)