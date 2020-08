Libano: presidente francese Macron avverte su rischio guerra civile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le fonti della presidenza francese hanno inoltre sottolineato “la mancanza a livello internazionale di volontari disposti ad aiutare il Libano”, precisando che la Banca centrale francese “darà alla Banca centrale del Libano il suo parere riguardo ai conti finanziari”. Le negoziazioni del Libano con il Fondo monetario internazionale (Fmi), ha aggiunto poi la fonte, sarebbero in stallo “per motivi politici, non tecnici”. La fonte ha rifiutato di confermare che una conferenza tra le parti libanesi avrà luogo a Parigi, ma ha specificato che la Francia partecipa all’inchiesta sull’esplosione che ha devastato il porto di Beirut lo scorso 4 agosto e che le autorità libanesi stanno cooperando “con flessibilità”. Per quanto riguarda la situazione nel Libano meridionale la fonte dell’Eliseo ha aggiunto che la Francia “si aspetta che Hezbollah eviti di fare qualcosa di simile a quel che successe nel 2006” e ha ribadito l’importanza di rinnovare il mandato della Forza Onu di interposizione in Libano (Unifil). Infine la fonte ha aggiunto che il presidente Macron a Beirut incontrerà la famosa cantante Fayrouz, che “significa molto in Libano e nel mondo arabo”. (Res)