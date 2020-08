Imprese: Farnesina, al via Roadshow virtuale in 10 tappe dedicato al Patto per l'Export (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciascuna tappa sarà dedicata a due diverse Regioni italiane: si parte con il Piemonte e la Valle d'Aosta lunedì 31 agosto, mentre il 2 settembre sarà la volta di Veneto e Lombardia con la partecipazione del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, che interverrà in diretta dalla sede della Camera di Commercio di Padova. Le imprese interessate potranno seguire i lavori in diretta web e avranno l'opportunità di interagire con quesiti e domande ad hoc; un'apposito team coordinato dagli enti organizzatori, sarà a disposizione per fornire riscontri e follow up mirati anche successivi. I documenti, le presentazioni di ciascuna tappa saranno a disposizione sull'apposito sito dedicato all'indirizzo internet "roadshowpattoexport2020.ice.it", dove sarà possibile anche rivedere tutte le dirette. Per partecipare è sufficiente registrarsi - indicando la tappa della propria Regione di appartenenza - attraverso l'apposito form di iscrizione accessibile dal predetto sito. (Com)