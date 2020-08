Regionali: Meloni, Pd e M5s si schifano, stanno insieme per la poltrona, noi insieme per scelta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi stiamo insieme per scelta. Nel centrodestra c'è una colazione che ha una visione comune, che governa insieme da sempre ed ha sostanzialmente idee compatibili, che ha un'idea di sviluppo di questa Regione e di questa nazione". Lo ha chiarito Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia a Lecce a margine della presentazione dei candidati di Fd'I alle elezioni regionali. "Dall'altra parte c'è gente che dice candidamente che si schifa, si considera stomachevole, ma che poi bisogna stare insieme perché la poltrona è più forte di tutto", ha aggiunto in merito alla mancata candidatura unitaria di Pd e M5s per la presidenza della regione Puglia. (Rin)