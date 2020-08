Brasile: governatore di Rio sospeso per corruzione e riciclaggio, "sono indignato" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i destinatari dei mandati di arresto figura anche il presidente del Partito sociale cristiano (Psc) ed ex candidato alle presidenziali del 2014, Everaldo Pereira. Pastore della chiesa evangelica Pereira è famoso per aver celebrato il battesimo per immersione completa nel fiume Giordano del presidente Jair Bolsonaro nel giugno del 2016. In cella anche l''ex segretario per lo Sviluppo economico di Rio de Janeiro Lucas Tristao, e il sindaco di Volta Redonda, Sebastiao Gothardo Netto. Tra i destinatari di mandati di perquisizione spicca il nome della moglie del governatore, avvocato Helena Witzel, oltre che il presidente dell'Assemblea legislativa dello stato di Rio (Alerj), André Ceciliano e il giudice Marcos Pinto da Cruz. (segue) (Brb)