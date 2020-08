Turismo: Usa, Mgm Resorts licenzia 18mila lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mgm Resorts International, società statunitense specializzata nel settore dell'intrattenimento attraverso una catena di resort, è pronta a licenziare 18.000 dipendenti negli Stati Uniti a causa della crisi vissuta dal settore turistico per via della pandemia di Coronavirus. I tagli dei posti di lavoro rappresentano circa un quarto della forza lavoro pre-pandemia dell'azienda, composta da 68.000 dipendenti statunitensi. L'azienda, come scrive il "Wall Street Journal", è intenzionata a riassumere i lavoratori quando ci sarà una ripresa del settore. "Anche se il futuro imminente rimane incerto, credo davvero che le sfide che dobbiamo affrontare oggi non siano permanenti", ha scritto ai dipendenti Bill Hornbuckle, amministratore delegato di Mgm. Anche il settore del trasporto aereo ha annunciato forti ridimensionamenti del personale non appena scadranno i termini degli incentivi federali per mantenere i dipendenti fino al 1 ottobre. L'American Airlines ha detto questa settimana che avrebbe licenziato 19.000 dipendenti. Delta prevede di licenziare 2.000 piloti e United ha dichiarato a luglio che avrebbe licenziato 36.000 dipendenti. (Nys)