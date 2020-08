© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, sabato 29 agosto, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 16.5mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3586m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Allerte meteo previste: pioggia.Piemonte: marcata instabilità su tutto il Nordovest. Su alto Piemonte fenomeni insistenti e intensi, con accumuli pluviometrici prossimi o superiori ai 100-150mm. Scendendo verso le pianure piemontesi rovesci e temporali ma alternati a fasi più asciutte, in un contesto di cieli nuvolosi. In Liguria isolati e fugaci temporali in transito, specie dal pomeriggio, più probabili sulla riviera di Levante. Ventilazione vivace meridionale sulla Liguria, con mare mosso o molto mosso. Debole orientale sulle pianure piemontesi. In quota venti forti meridionali. In Liguria mare mosso o molto mosso. (Rpi)