Brasile-Italia: Istituto italiano di cultura trasmette live concerto in onore di Ennio Morricone

- L'Istituto italiano di cultura in Brasile offre la possibilità di assistere in diretta streaming su internet al concerto "Tutto Cinema" in programma il prossimo 30 agosto a Roma in memoria del maestro Ennio Morricone, scomparso recentemente. Lo spettacolo sarà trasmesso dallo Stone Recording Studio di Roma alle 16 (11 in Brasile). Pietro Roffi alla fisarmonica e Alessandro Stella al pianoforte eseguiranno uno speciale tributo dedicato al geniale compositore e direttore d'orchestra italiano vincitore del premio Oscar, oltre che reinterpretare alcune delle pagine più famose di colonne sonore più conosciute della storia del cinema, da Chaplin a Tiersen, passando per i temi immortali di Bacalov, Rota e Piazzolla. Canzoni e atmosfere sempre diverse ma accomunate da un'impronta cameristica e intima, in un dialogo costante tra i due strumenti. Sarà possibile assistere allo spettacolo in diretta sulla pagina Facebook e il canale YouTube dell'Istituto italiano di cultura.(Com)