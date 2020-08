Scuola: Azzolina, 17 Regioni hanno deciso riapertura il 14 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all'eventualità che sulla riapertura della scuola di scateni una Babele di date, il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ha precisato che le Regioni "hanno potuto scegliere" e in 17 "hanno deciso di riniziare il 14" settembre. "Per far questo il governo ha fatto un'operazione molto complessa che dura da settimane", tra banchi nuovi, assunzioni anche di personale Ata, ha chiarito in un'intervista al Tg3. "E' un'operazione che stanno facendo solo Italia e Spagna" in Europa, ha aggiunto. (Rin)