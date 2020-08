© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas comunica in una nota che la strada statale 36 "Del Lago di Como e dello Spluga" è provvisoriamente chiusa al traffico, in direzione nord, a Celico Piano (LC). Il provvedimento si è reso necessario per allagamento del piano viabile. È istituita l'uscita obbligatoria allo svincolo di Piona, con percorso alternativo costituito dalla sp 72. (Com)