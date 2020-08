Coronavirus: Cirielli (Fd'I) a Zingaretti, parole ripugnanti, si scusi con Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole del segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, "sono ripugnanti. Se avesse un po' di dignità politica dovrebbe provare vergogna e scusarsi immediatamente con Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Finora non lo ha ancora fatto". Lo dichiara, in una nota, il questore della Camera dei deputati e presidente della direzione nazionale di Fratelli d'Italia Edmondo Cirielli. "Per il segretario del Pd se avessero governato loro durante la pandemia avremmo oggi fosse comuni in spiaggia. E lui sarebbe il leader dei democratici italiani - si chiede -? Stiamo parlando, tra l'altro, della stessa persona che, nei mesi scorsi, negava la pericolosità del virus brindando in pieno centro a Milano alla presenza di decine di persone, salvo poi risultarne positivo. Se c'è, dunque, un governo irresponsabile e quindi pericoloso per l'Italia è proprio quello sostenuto dal Pd di Zingaretti e dal M5s che, ancora oggi, sta dimostrando la sua totale incapacità amministrativa e politica a gestire l'emergenza sanitaria. Per fortuna - conclude Cirielli - gli italiani ne sono consapevoli e sono certo che continueranno a premiare la serietà e la coerenza di Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia". (Com)