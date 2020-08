Pa: Dadone, decreto anticipo Tfr già operativo, ecco come ottenerlo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dadone si sofferma poi su cosa deve fare chi è interessato ad accedere all'anticipo e spiega: "Innanzitutto deve richiedere all'ente erogatore del Tfs/Tfr (ad esempio l’Inps) la certificazione del diritto all’anticipazione; l’ente erogatore, entro 90 giorni dalla ricezione della domanda, rilascia, in presenza dei requisiti richiesti, la certificazione del diritto e dell’ammontare complessivo, oppure il rigetto della domanda. Ricordiamo - precisa - che l’importo massimo erogabile come anticipo è di 45 mila euro; l’interessato, ottenuta la certificazione del diritto, può presentare alla banca la domanda di anticipo del Tfs allegando alcuni documenti: certificazione del diritto all'anticipo; proposta di contratto di anticipo predisposta dalla banca; numero di conto corrente intestato o cointestato per accreditare l’importo finanziato; la dichiarazione sullo stato di famiglia e, nel caso di separazione o divorzio, l’indicazione dell’eventuale importo dell’assegno previsto per l’ex coniuge". (segue) (Rin)