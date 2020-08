Usa: fonti "Wsj", Pentagono pronto a ritirare un terzo dei suoi militari in Iraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pentagono ridurrà il suo personale militare dispiegato in Iraq di quasi un terzo nei prossimi mesi, tagliando fino a 3.500 militari. Lo riferisce il "Wall Street Journal" (Wsj), citando funzionari vicini al dossier. Secondo la fonte, il processo richiederà dai due ai tre mesi e sarebbe stato discusso nell'incontro avuto la scorsa settimana dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump con il primo ministro iracheno Mustafa Al-Kadhimi, nel quadro della visita resa da quest'ultimo a Washington. Sul tema non sono stati tuttavia fatti annunci ufficiali che indicassero il raggiungimento di un accordo: né il Pentagono né le autorità irachene si sono espressi sulla possibilità che il numero delle truppe statunitensi di stanza in Iraq torni al livello precedente l'avvio della lotta a Daesh, mentre secondo funzionari di entrambi i paesi sentiti dal "Wsj", un ritiro totale delle forze statunitensi dal paese è stato escluso. Secondo altri, invece, il ritiro sarebbe una mossa da interpretare con fini elettorali, con l'obiettivo di Trump di far valere la promessa - fatta durante la campagna elettorale del 2016 - di riportare a casa i soldati statunitensi.(Nys)