Difesa: Russia, intercettato aereo da ricognizione Usa sul Mar Nero

- Un jet da combattimento dell’Aeronautica militare russa ha intercettato un aereo da ricognizione statunitense sul Mar Nero. Lo ha confermato il Centro di controllo della Difesa nazionale del ministero della Difesa russo. "Il 28 agosto, i sistemi di controllo della difesa russi hanno rilevato un obiettivo aereo che si avvicinava al confine di Stato russo sulle acque neutre del Mar Nero. Per identificare l'obiettivo aereo e prevenire la violazione del confine di Stato russo, un caccia Su-27 delle forze aree di difesa del distretto militare meridionale è stato lanciato”, ha riferito il ministero in una nota. L'equipaggio del caccia russo si è avvicinato all'aereo, un Boeing RC-135 da ricognizione, a una distanza di sicurezza e lo ha identificato come aereo da ricognizione strategico dell’Aeronautica militare Usa.(Rum)