Sport: Pd, ripreso confronto con ministro Spadafora su legge delega

- Manuela Claysset, responsabile Sport del Partito democratico, afferma che "è ripreso il confronto tra le forze di maggioranza e il ministro Spadafora per la presentazione della legge delega sullo Sport. Come Pd - si legge in una nota - abbiamo ribadito l'importanza di questo lavoro, riaprendo il confronto dopo una fase di blocco che ha certamente preoccupato. Sulla bozza di testo di legge delega abbiamo fatto già delle proposte chiare e certamente sono possibili miglioramenti. Occorre continuare il confronto e trovare il modo migliore per sostenere, tutelare e valorizzare lo sport, in particolare in questa fase delicata. Ancora sono aperti punti su cui lavorare e trovare una sintesi - conclude Claysset -, consapevoli che occorre dare pari dignità allo sport di base e allo sport di vertice e rispondere positivamente alle sollecitazioni delle associazioni sportive, che stanno attraversando grandi difficoltà". (Com)