© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e delle Finanza, Roberto Gualtieri, informa della firma del decreto attuativo per la garanzia Sace a copertura del 70 per cento del prestito da 1,15 miliardi siglato da Fincantieri con un pool di banche italiane. "Sosteniamo un’importante azienda italiana e il suo indotto che hanno un grande peso occupazionale e strategico per l'economia", commenta il titolare del Mef su Twitter. (Rin)