Referendum: Nannicini (Pd), voto italiani all'estero rischia di non essere esercitato

- Il senatore del Partito democratico, Tommaso Nannicini, in merito al referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari del 20 e 21 settembre prossimi osserva che "la situazione all’estero a causa del Covid-19 è difficile e preoccupante e l’allarme lanciato da un gruppo di nostri connazionali, con una lettera al presidente della Repubblica, sulle difficoltà di esprimere il voto referendario ci deve far riflettere e dobbiamo dare risposte immediate ai nostri connazionali". Il parlamentare aggiunge in una nota: "Per questo, insieme ad oltre 20 colleghi, ho presentato una interrogazione al ministro degli Esteri e al ministro degli Interni per sapere quali siano le iniziative urgenti intraprese affinché sia garantito a tutti gli italiani all’estero il diritto al voto al referendum dove è in gioco la loro rappresentanza. Siamo preoccupati", prosegue Nannicini, tra i promotori del referendum, "perché la situazione in alcune zone è drammatica e alcune sedi consolari sono chiuse per contagi da Covid, ad oggi se ne contano 20. Il governo risponda velocemente perché lo deve non a noi, ma al milione e 500 mila italiani che sono all’estero e che hanno diritto, come tutti, di esercitare il voto". (Com)