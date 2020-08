© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il SARS-CoV-2 circola, contagia e ha causato molti decessi. Oggi, e speriamo in futuro, è molto meno letale. Io, che l'ho affrontato e che lo temo, sono contento per me e per l'Umanità". Lo dichiara in un messaggio su Facebook Alberto Zangrillo, primario di Anestesia e Rianimazione Generale e Cardio-Toraco-Vascolare e referente direzionale aree Cliniche dell’Irccs Ospedale San Raffaele di Milano. (Com)