Imprese: Farnesina, al via Roadshow virtuale in 10 tappe dedicato al Patto per l'Export

- Parte lunedì 31 agosto il Roadshow virtuale "Il Patto per l'Export: strumenti e opportunità per le Pmi", promosso dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (Maeci) in collaborazione con agenzia Ice, Sace e Simest, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e Unioncamere. Lo riferisce in una nota la Farnesina, spiegando che si tratterà di un ciclo di 10 incontri virtuali della durata di 90 minuti aperti alle imprese di tutte le regioni italiane che fornirà l'occasione per dialogare direttamente con il territorio sulle specifiche esigenze in tema di internazionalizzazione e per fare il punto su tutte le iniziative in cantiere per rilanciare l'export del "Made in Italy" nella fase post-emergenza sanitaria. Per l'occasione rappresentanti del Maeci, delle Regioni, di Agenzia Ice, Sace, Simest e di Unioncamere illustreranno alle aziende partecipanti la strategia di sostegno pubblico alle imprese che operano o intendono inserirsi nei mercati internazionali attraverso risorse straordinarie messe a disposizione dal Governo per imprimere al sistema produttivo un nuovo slancio. (segue) (Com)