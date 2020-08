Regionali: Meloni, in Puglia consultazione più simbolica per mandare a casa Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la vittoria in Puglia "mi aspetto di riuscire a dare anche una speranza di rinascita all'Italia, perché oltre a Michele Emiliano c'è un altro pugliese che si può mandare a casa con le elezioni del 20 settembre, si chiama Giuseppe Conte". Lo ha detto la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a Lecce a margine della presentazione dei candidati di Fd'I alle elezioni regionali. "La Puglia è oggi la Regione più simbolica in queste elezioni regionali e quindi mi aspetto una vittoria di Raffaele Fitto", ha aggiunto "e un grande risultato per Fratelli d'Italia".(Rin)