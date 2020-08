Francia: presidente francese Macron non esclude nuovo fermo delle attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha ammesso, parlando all’Associazione della stampa presidenziale di Parigi, di non escludere un nuovo fermo delle attività per contrastare la pandemia di coronavirus. "Non avrei imparato a sufficienza da quello che stiamo vivendo da alcuni mesi se vi dicessi che escludo totalmente un nuovo lockdown", ha dichiarato Macron rispondendo ad una domanda sull’eventualità di nuova chiusura totale del Paese. "Noi però ci predisponiamo per fare di tutto per impedirlo". La Francia ha registrato ieri un nuovo record di contagi con 5.500 casi registrati in 24 ore. Il governo ha inserito 19 nuovi dipartimenti nella zona rossa (circolazione attiva del virus), oltre a Parigi e Bouches du Rhone per contenere la diffusione dei contagi.(Frp)