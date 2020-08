© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spesa infrastrutturale per il Sud "va portata al 50 per cento perché qui non vogliamo il mantenimento di Stato". Lo ha detto da Lecce, in occasione della presentazione dei candidati di Fd'I alle elezioni regionali, Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia. La leader Fd'I ha parlato di dignità del lavoro che "c'è dove si può competere in condizioni degne del terzo millennio". (Rin)