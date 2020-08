Brasile: governatore di Rio sospeso per corruzione e riciclaggio, "sono indignato" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le decisioni del Tribunale superiore di giustizia seguono le indagini della polizia federale aperte sugli ex responsabili locali della salute per presunte super-fatturazioni nell'acquisto di respiratori e irregolarità nella costruzione degli ospedali da campo per l'assistenza dei malati di Covid-19. In particolare, dopo l'arresto nell'ambito delle operazioni Favorite e Placebo dello scorso maggio, l'ex segretario alla Salute dello stato, Edmar Santos, ha avviato una collaborazione con la giustizia fornendo importanti prove per inquadrare il presunto schema di corruzione. A seguito dell'arresto di Santos, il 15 giugno scorso l'Assemblea legislativa dello stato aveva autorizzato l'apertura del processo di impeachment a carico del governatore Witzel. Tuttavia il 28 luglio il presidente della Corte suprema del Brasile (Stf), Dias Toffoli, aveva disposto la sospensione immediata del processo accogliendo positivamente un ricorso presentato dalla difesa del governatore Witzel, che aveva sollevato un vizio procedurale. (Brb)