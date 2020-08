Mediterraneo orientale: Macron giustifica la fermezza della Francia contro le azioni della Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia ha dovuto agire nel Mediterraneo orientale perché la Turchia rispetta solo azioni che indicano fermezza. Lo ha dichiarato il presidente francese, Emmanuel Macron, riferendosi alle esercitazioni franco-italo-greche iniziate lo scorso 26 agosto al largo di Cipro e conclusesi oggi. Parlando all’Associazione della stampa presidenziale di Parigi, il presidente francese ha dichiarato: "Quale sarebbe la nostra credibilità a trattare con la Bielorussia se non reagissimo alle sfide poste alla sovranità degli stessi membri (dell’Unione europea)?". "Quando parliamo di sovranità mediterranea, dobbiamo essere coerenti, nei fatti, non con le parole. E posso dirvi che i turchi lo considerano e lo rispettano", ha aggiunto Macron. "Quindi abbiamo avuto un ruolo utile". Il presidente francese ha sottolineato che "la Germania e altri partner si stanno unendo a noi nel considerare l'agenda turca come problematica", ha continuato Macron. "Di tanto in tanto la Francia dice cose che altri non osano dire", ha dichiarato il presidente francese. Le tensioni tra Turchia e Grecia si sono intensificate all'inizio di agosto, dopo che la nave da ricerca Oruc Reis, impegnata in trivellazioni esplorative nel Mediterraneo orientale, ha iniziato le perforazioni nelle acque rivendicate da Atene. La Turchia ha diffuso ieri un nuovo Navtex (avviso ai naviganti) per esercitazioni navali che si terranno dal primo al 2 settembre nel Mediterraneo orientale. Secondo quanto riporta l’emittente turca “Trt Haber”, le esercitazioni riguarderanno diversi assetti navali che saranno impegnate in attività di addestramento al tiro. Il Navtex giunge in risposta alle esercitazioni “Eunomia” iniziate il 26 agosto al largo di Cipro e che coinvolgono Grecia, Italia, Cipro e Francia. Le manovre militari si sono concluse oggi 28 agosto e seguono le esercitazioni condotte da Grecia e Francia dello scorso 13 agosto e quelle tra le Marine militari greca e statunitense dello scorso 27 luglio.(Frp)