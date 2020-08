Usa: quattro partecipanti alla Convention repubblicana positivi al Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro persone presenti alla Convention nazionale repubblicana che si è chiusa ieri a Charlotte, nel North Carolina, sono risultati positivi al coronavirus. Lo hanno annunciato le autorità della contea di Mecklenburg, dove si trova Charlotte, precisando che le quattro persone sono due partecipanti e due membri del personale di supporto. Non sono stati forniti maggiori dettagli. Come dichiarato a "Politico" dal direttore delle comunicazioni del Comitato nazionale repubblicano, Michael Ahrens, tutte le persone citate sono risultate positive al test all'arrivo alla convention e sono di conseguenza stati rimandati a casa. Secondo le autorità sanitarie del Mecklenburg, un totale di 792 test Covid-19 sono stati condotti sul personale e sui partecipanti alla Convention. Inizialmente prevista per Charlotte, la Convention si è tenuta in parte nella città del North Carolina e per il resto a Washington, con interventi a distanza. (Nys)