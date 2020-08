Decreto Semplificazioni: Lega, via libera a nostro emendamento, sbloccati esaminatori patente di guida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega parla, in merito al decreto Semplificazioni, di "una buona notizia per migliaia di utenti in attesa di prendere la patente di guida: finalmente è stato approvato l'emendamento che sblocca gli addetti della Motorizzazione abilitati al ruolo di esaminatore che potranno così entrare in servizio riducendo i lunghi tempi di attesa per lo svolgimento delle prove di guida". Ad annunciarlo i senatori leghisti firmatari dell'emendamento approvato Simona Pergreffi, capogruppo della Lega in commissione Trasporti, Maurizio Campari, Stefano Corti, Gianfranco Rufa, Luigi Augussori, Roberto Calderoli, Ugo Grassi, Daisy Pirovano e Alessandra Riccardi. "Ci avevamo provato più volte nei mesi scorsi in altri provvedimenti e anche stavolta abbiamo dovuto insistere molto per far capire i pesanti disagi che da anni vivono gli operatori delle scuole guida e tutti gli utenti delle Motorizzazioni", spiegano i parlamentari in una nota, "ma alla fine siamo riusciti a far approvare in commissione Trasporti, nella discussione sul decreto Semplificazioni, la proposta di far passare da addetti ad assistenti i funzionari della Motorizzazione che erano stati abilitati ad esaminatori. Una soluzione concreta - concludono gli esponenti leghisti - per alleggerire, il pesante arretrato degli esami di guida in lista d'attesa da mesi".(Com)