Libano: sottosegretario di Stato Usa Schenker in visita a Beirut la settimana prossima

- Il sottosegretario di Stato Usa per il Medio Oriente, David Schenker, è atteso in visita in Libano mercoledì 2 settembre. Lo riferisce oggi una nota del dipartimento di Stato di Washington. Scopo della visita di Schenker è “esortare i dirigenti libanesi a mettere in atto riforme che rispondano al desiderio di trasparenza, di responsabilità e di un governo incorrotto del popolo libanese”. Durante l’incontro Schenker incontrerà anche rappresentanti della società civile e discuterà degli aiuti inviati dagli Stati Uniti dopo la devastante esplosione avvenuta il 4 agosto nel porto di Beirut. La visita in Libano sarà l’ultima tappa di un viaggio in Medio Oriente del sottosegretario Schenker, che si recherà prima in Kuwait e poi in Qatar. In Kuwait Schenker incontrerà il ministro degli Esteri Ahmad al Nasser al Mohammad al Sabah, il presidente del parlamento, Marzouq al Ghanem, e la Camera di commercio statunitense per discutere l’unità del Golfo, la sicurezza regionale e le prospettive di cooperazione economica. In Qatar, il sottosegretario Usa incontrerà il vice primo ministro e ministro degli Affari esteri, Mohammed bin Abdulrahman al Thani insieme ad alti funzionari governativi, per discutere di lotta al terrorismo e questioni di sicurezza regionale. (Nys)