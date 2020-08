© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas comunica in una nota che la strada statale 233 "Varesina" è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, in territorio comunale di Cadegliano-Viconago, in provincia di Varese. Il provvedimento si è reso necessario per la presenza di detriti sul piano viabile a causa del forte maltempo. (Com)