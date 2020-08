Coronavirus: 164 nuovi casi di contagio, sette guariti e un decesso in Emilia Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 31.547 casi di positività, 164 in più rispetto a ieri, di cui 91 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Anche oggi in Emilia-Romagna si registra un numero di tamponi superiore a 10mila. Dei 164 nuovi casi, 61 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 85 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti". Lo ha reso noto la Regione nel consueto bollettino sull'emergenza: "I tamponi effettuati ieri sono 10.080, per un totale di 874.312. A questi si aggiungono anche 2.724 test sierologici. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 2.621 (154 in più di quelli registrati ieri). Purtroppo, si registra un decesso nella provincia di Parma. Le persone complessivamente guarite sono 24.467 (+7 rispetto a ieri)". (Ren)