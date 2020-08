Coronavirus: Boccia, funzione eccezionale dei sindacati per la tenuta sociale del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, sottolinea che i sindacati nell'emergenza Covid-19 "hanno svolto una funzione eccezionale per la tenuta sociale del Paese. I lavoratori, a tutti i livelli - prosegue su Facebook - stanno facendo sforzi eccezionali, lavorando in condizioni non semplici, così come molte imprese vanno avanti per non perdere quote di mercato, anche se a volte perdono valore per la contrazione dei mercati esteri. Questo patto sociale non dichiarato, ma reale, è figlio della cultura sociale del nostro Paese. E - rimarca - dobbiamo andarne fieri". Boccia quindi aggiunge: "Quando un operaio completa la giornata rispettando le regole Covid, quando un cameriere sotto il caldo di agosto termina la giornata passata anche con la mascherina, così come quando un autista di un autobus completa la sua giornata, non hanno solo lavorato ma hanno dato un aiuto a tutti noi per la sicurezza sanitaria". (Rin)