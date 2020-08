Americhe: crisi Osa-Cidh, Almagro ribadisce veto su Abrao e denuncia campagna disinformazione (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di Almagro, di non rinnovare l'incarico di Abrao ha aperto una crisi senza precedenti tra le due istituzioni. La Cidh, istituzione che dipende dall'Osa, aveva denunciato martedì scorso la situazione di acefalia originatasi a partire dal 15 agosto scorso, data in cui è scaduto ufficialmente il mandato dell'attuale direttore. La circostanza, inedita nella storia dell'istituzione, si è originata a partire dalla decisione di Almagro di non rispettare la decisione unanime della stessa commissione di rinnovare l'incarico del direttore a partire da presunte e imprecisate denunce di Abrao. La Cidh ha espresso quindi la sua "energica protesta" attraverso un proprio comunicato e ha denunciato che la decisione di Almagro "rappresenta un grave affronto all'indipendenza e autonomia della Cidh". (Abu)