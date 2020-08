© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Irccs Ospedale San Raffaele rende noto che domani mattina sono previste le dimissioni di Flavio Briatore. "Le condizioni cliniche generali consentono al paziente di continuare la terapia in isolamento domiciliare, come previsto in caso di positività al Coronavirus Sars-Cov-2" precisa l'ospedale in una nota. (Com)