Lipari: Sileri (M5s), ministero Salute invierà ispettori per far luce su giovane morta in ospedale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri annuncia che il ministero "invierà gli ispettori per ricostruire cosa è accaduto e se ci sono state inefficienze che hanno condotto alla morte della ragazza di 22 anni", Lorenza Famularo, il 22 agosto nell'ospedale di Lipari. Il 24 agosto i genitori di Lorenza hanno presentato una querela per accertare eventuali responsabilità dei sanitari. La giovane da giorni accusava dolori all'addome e alla spalla e in ospedale, dove si era recata più volte, i medici le avevano prescritto antidolorifici ma le sue condizioni si sono poi aggravate. "Serve fare luce sulla vicenda della giovane morta a Lipari", puntualizza Sileri su Twitter.(Rin)