Sicilia: Musumeci, disposta ispezione su morte donna all'ospedale di Lipari

- "Ho chiesto all'assessore regionale per la Salute di essere nei primi giorni della prossima settimana a Lipari, per incontrare l'amministrazione comunale e una rappresentanza del Comitato per l'ospedale. Ma sarebbe giusto tenere separate due questioni profondamente diverse: la dolorosa scomparsa della giovane donna, per la quale la Regione ha subito disposto un'ispezione (da cui sembrerebbero emergere profili di responsabilità personale); se qualcuno ha sbagliato, è giusto che paghi. Diversa è la questione della fase di avanzamento dell'attuazione della Rete ospedaliera su Lipari". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, a seguito della protesta di Lipari dopo la morte della giovane donna in quell'ospedale: "I cittadini dell'isola rivendicano giustamente maggiori attenzioni e il loro grido d'allarme sarà ascoltato, con la dovuta attenzione. C'è anche il mio impegno. Ma le occupazioni e gli atti di forza servono solo a creare disagi a chi non ha colpe. Concorderemo assieme alla comunità locale il da farsi, ma in un clima di responsabile dialogo". (Ren)