Brasile-Italia: al via oggi edizione online Festival del cinema "8 e ½"

- Prende il via oggi, con proiezioni previste fino al 10 settembre, il Festival del Cinema Italiano organizzato dalla rete diplomatica e consolare d'Italia in Brasile. Quest'anno il Festival del Cinema Italiano "8 1⁄2" offrirà un'edizione completamente online. Secondo quanto reso noto dall'ambasciata d'Italia a Brasilia nell'ambito della presentazione della lista di venti film in rassegna, gli spettatori potranno assistere gratuitamente da casa a tutte le proiezioni. Sarà possibile accedere ai film direttamente dal sito web del festival (www.festadocinemaitaliano.com.br) e tramite la piattaforma Looke (www.looke.com.br). Per partecipare sarà necessario registrarsi gratuitamente al sito. Per raggiungere il più vasto pubblico possibile i film sono visibili via web, su Smart TV, tablet e sui principali media iOS e Windows. (segue) (Brb)