Milano: estorsione da sito di incontri, la Polizia arresta un 33enne

- Questa mattina a Milano la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino brasiliano di 33 anni, colto nella flagranza del reato di estorsione ai danni di un cittadino italiano. La vittima, mercoledì 26 e giovedì 27 agosto, ha sporto due denunce presso il Commissariato Porta Ticinese nelle quali ha raccontato che martedì 25 agosto, dopo aver acquistato una dose di cocaina in via Gola, aveva deciso di consumare un rapporto sessuale, pattuendo un corrispettivo di 300 euro, tramite un contatto recuperato su un sito internet di incontri. Il cittadino italiano, senza aver consumato alcun rapporto con la persona contattata via web che si era recata a casa sua, ha corrisposto lo stesso la somma pattuita per il disturbo arrecato. Contrariamente a quanto concordato, il cittadino brasiliano ha chiesto altri 2mila euro e, avuta risposta negativa, ha cominciato a urlare e minacciare la vittima prospettandogli di tornare con degli amici "molto più grossi di lui" per picchiarlo aggiungendo di sapere dove abitava e che era a conoscenza che lo stesso avesse una compagna. Non avendo ricevuto i duemila euro, il brasiliano ha preso un personal computer che si trovava in casa dicendo che lo avrebbe restituito alla vittima solo quando avesse ottenuto i duemila euro richiesti. Ieri pomeriggio giovedì 27 agosto, il denunciante, alla presenza degli agenti del Commissariato Porta Ticinese ha contattato telefonicamente l'estorsore, concordando con quest'ultimo la consegna del denaro e la restituzione del personal computer fissando un appuntamento per questa mattina alle ore 11.00 in Corso di Porta Ticinese. Prima dell'orario concordato, i poliziotti si sono posizionati nei pressi del luogo stabilito per documentare l'effettiva consegna dei soldi da parte della vittima al reo e la riconsegna del computer. Una volta avvenuto lo scambio, gli agenti del Commissariato Porta Ticinese sono intervenuti immediatamente per bloccare e arrestare il 33enne brasiliano che è stato, poi, trasferito presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per l'udienza di convalida. (Com)