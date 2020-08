Coronavirus: Salvini, governo annulla le ordinanze dei sindaci e spalanca le porte a immigrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il leader della Lega Matteo Salvini, alla luce della decisione del prefetto di Teramo che ha disposto l’annullamento di due ordinanze emanate dal primo cittadino di Basciano, "il governo continua a minacciare e umiliare gli enti locali per imporre i clandestini. Dopo aver calpestato la dignità della Sicilia - continua l'ex ministro dell'Interno in una nota -, a Basciano, in provincia di Teramo, vengono annullate due ordinanze del sindaco che arginavano l’arrivo di immigrati a rischio Covid. Pur di spalancare porte e porti - conclude Salvini -, gli incapaci Conte e Lamorgese mettono in pericolo l’Italia". (Com)