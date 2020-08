Tlc: Anzaldi (Iv), su rete unica Open Fiber grande assente, perché Enel esclusa?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Michele Anzaldi, deputato di Italia viva ritiene che "sulla rete unica siamo ancora solo ai titoli" e che "aspettiamo di vedere in concreto quale sarebbe il percorso cui sta lavorando la Cdp. Anche perché - ha argomentato in un'intervista ad "Affaritaliani.it" - nelle discussioni di queste ore c'è un grande assente che invece dovrebbe essere protagonista di qualunque operazione di carattere statale, mi riferisco a Open Fiber, posseduta a metà da Enel e Cdp. Che ruolo avrà nella nuova operazione l'unica rete pubblica in fibra ottica già esistente? Perché Enel non partecipa alle trattative tra Tim e Cdp?". (segue) (Rin)