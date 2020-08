Tlc: Anzaldi (Iv), su rete unica Open Fiber grande assente, perché Enel esclusa? (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se in questi anni - ha proseguito Anzaldi - sono finalmente partiti gli investimenti per la fibra ottica e si può discutere di una rete indipendente e pubblica che serva tutti gli operatori e riduca i costi per gli utenti, questo lo si deve alla lungimirante operazione lanciata nel 2015-2016 dal governo Renzi e dall'allora sottosegretario Giacomelli, con la nascita di una rete in fibra ottica finanziata da aziende pubbliche concorrente di Telecom. Solo grazie a quell'operazione anche Telecom ha iniziato a investire, sebbene ancora in maniera totalmente insoddisfacente. Ci vuole l'onestà intellettuale di riconoscerlo, invece di andare dietro a posizioni faziose". (segue) (Rin)