Grecia: coronavirus, sospesi voli da e per Barcellona

- Le autorità sanitarie della Grecia hanno disposto il divieto dei voli da e per Barcellona a causa della situazione epidemiologica. Inoltre il Paese ha esteso la maggior parte delle restrizioni di viaggio per i turisti stranieri di tre settimane. L'aumento dei casi di coronavirus nelle ultime settimane ha costretto le autorità greche a reintrodurre gradualmente le restrizioni nella capitale Atene e in altre aree, comprese le isole, in un momento centrale per la stagione turistica. La Grecia richiede anche ai visitatori di un elenco di paesi, tra cui Belgio, Bulgaria, Romania, Malta, Svezia, Spagna, Albania, Macedonia del Nord e Emirati Arabi Uniti di mostrare un test negativo al coronavirus per potere entrare nel paese. Le restrizioni saranno estese fino al 19 settembre, ha spiegato il vice ministro della Protezione civile Nikos Hardalias, aggiungendo che i Paesi Bassi saranno stati eliminati dalla lista mentre i voli da e per Barcellona e la regione spagnola della Catalogna saranno vietati. (Gra)