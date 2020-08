Agroalimentare: Anzaldi (Iv), Gualtieri intervenga a tutela di Ferrarini, marchio storico del made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Italia viva, Michele Anzaldi, annuncia che presenterà interrogazione al ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) "affinché arrivi una risposta ufficiale e si eviti che proprio un'azienda pubblica (l'azienda agroalimentare Ferrarini, ndr) che va sotto la responsabilità del Mef assesti un duro colpo ad un pezzo di made in Italy". In un'intervento su "Huffington Post", il deputato Iv ha affermato: "Non posso, anzi non voglio credere che il ministro Gualtieri, titolare del dicastero dell'Economia ma anche profondo conoscitore di leggi e regolamenti europei, sappia quello che sta accadendo intorno a un marchio storico dell'agroalimentare italiano come Ferrarini. Per questo presenterò un'interrogazione al Mef". Anzaldi poi ha precisato: "Conoscendo il rigore del ministro Gualtieri sono certo che non è a conoscenza della scelta della società Amco, che ricade sotto la sua responsabilità. Per questo è urgente che il Mef intervenga e verifichi, a tutela del made in Italy ma soprattutto di quelle migliaia e migliaia di lavoratori che con sudore e onestà sono impegnati nel settore". (Rin)