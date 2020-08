Brasile: vicepresidente Mourao, accordo Ue-Mercosur "inizia a fare acqua"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Brasile, Hamilton Mourao, ha affermato che il "grande sforzo" profuso per raggiungere l'accordo commerciale tra l'Unione europea (Ue) e il mercato comune dell'America meridionale Mercosur (Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay) alla fine dello scorso anno, "sembra che inizi a fare acqua da tutte le parti". La dichiarazione è stata resa nel corso di una videoconferenza in cui le associazioni rappresentanti di imprese commerciali hanno avanzato la possibilità di creare un gruppo di lavoro per far avanzare i negoziati, anche prima della ratifica da parte dei paesi dell'Ue". Nella risposta, Mourao, senza citare problemi interni al Brasile, ha citato tra le sfide per la conclusione dell'accordo la "crisi continua" dell'Argentina con il debito pubblico, la pandemia di coronavirus e il calo della vendita di autovetture. Mourao ha poi citato i dubbi sollevati di recente dal cancelliere tedesco Angela Merkel. (segue) (Brb)