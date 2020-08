Brasile: vicepresidente Mourao, accordo Ue-Mercosur "inizia a fare acqua" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ratifica dell'accordo tra Ue e Mercosur (Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay), che deve essere votata dal parlamento di ciascuno stato membro, è in fase di stallo. Uno dei motivi è il dibattito in corso nell'Ue sulla deforestazione della foresta pluviale brasiliana. La Francia ha già annunciato il proprio veto. Da agosto 2019 a luglio 2020, secondo i dati preliminari dell'Istituto nazionale per la ricerca spaziale del Brasile (Inpe), più di novemila chilometri quadrati di foresta pluviale sono stati abbattuti nella regione amazzonica del paese, in aumento di circa il 35 per cento. (segue) (Brb)