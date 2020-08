© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, in una dichiarazione ai telegiornali ha parlato di "caos, improvvisazione e mancanza di senso di responsabilità. Sulla scuola - ha proseguito il parlamentare - il governo è bocciato in partenza: siamo alle prese con un gruppo di somari che vorrebbero guidare gli italiani in un momento di emergenza". (Rin)