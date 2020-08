Brasile: Bolsonaro annuncia che non farà campagna elettorale per le municipali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha dichiarato che non parteciperà attivamente alla campagna elettorale per il primo turno delle elezioni municipali, in programma nel paese il prossimo novembre. "Sono molto preso dal lavoro alla presidenza e un'attività del genere richiederebbe tutto il mio tempo in un periodo di pandemia e ripresa della nostra economia", ha scritto Bolsonaro sul proprio profilo Twitter. Il presidente ha augurato buona fortuna a tutti i candidati. "E, soprattutto, agli elettori che faranno la loro scelta", ha scritto. Le elezioni municipali di quest'anno sono previste per il 15 novembre al primo turno e il 29 novembre al secondo turno. Originariamente in programma a ottobre le consultazioni sono state rinviate a causa della pandemia Covid-19. (Brb)